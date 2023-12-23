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Aydın'da Kulübe Hırsızlığı ve Malzeme Zararı Olayında Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir şahsın ikametinde bulunan kulübeyi çalan ve bahçedeki malzemelere zarar veren şüpheli yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda olayın G.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir şahsın ikametinde bunan kulübeyi çalan ve bahçedeki malzemelere zarar veren şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İkizdere Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın bağ evinin bahçesinde bulunan bulunan kulübenin çalınması ve bahçesinde bulunan ağaç ve malzemelere kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca zarar verilmesi olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık ve mala zarar verme olayının G.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova İkizdere Aydın Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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