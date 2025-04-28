Aydın'da Kredi Dolandırıcılığı Zanlısı Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

Aydın'da 28 suçtan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kardeşinin kimliğini kullanarak kaldığı pansiyonda yakalandı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 18 aydır 15 ilde "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 24 adet, Aydın ilinde ise "Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından 4 olmak üzere toplam 28 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.B. isimli şüpheli Kuşadası ilçesinde kardeşinin kimliğini kullanarak kaldığı pansiyonda operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN