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Aydın'da köpek saldırısında bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bisiklet sürücüsü, kendisine saldıran köpekten kaçarken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken kendisine saldıran köpekten kaçmak isteyen bisiklet sürücüsü motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde olan F.B.Ş. (24), Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden geçtiği sırada bir anda tarladan çıkan köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için manevra yapan bisiklet sürücüsüne aynı yönde ilerleyen D.K. idaresindeki motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan F.B.Ş. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri F.B.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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