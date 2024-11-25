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Aydın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ağır Yaralı

Aydın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ağır Yaralı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolü kaybeden otomobil takla attı ve sürücüsü C.A. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Soğukkuyu Mahallesi Değirmen mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk istikametine doğru ilerleyen C.A. idaresindeki 34 JV 9041 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan C.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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