Aydın'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki toprak alana çarparak durabilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla Bulvarı'ndan Efeler istikametine doğru seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 42 SG 076 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Otomobil yol kenarında bulunan toprak alana çarparak durabilirken, araç içerisinde bulunan sürücü H.Ç. ile yolcu konumundaki M.B. ve G.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN