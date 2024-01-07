Aydın'da Köklerinden Ayrılan Ağaç Tehlike Saçıyor

Aydın'ın Efeler ilçesi köklerinden ayrılan ağaç hem vatandaşlar hem de sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

Girne Mahallesi Taşlıboğaz Bulvarı'nda orta refüjde bulunan bir ağaç köklerinden ayrılarak toprağı kaldırdı. Köklerinden ayrılan ağaç hem yolu kullanan sürücüler hem de vatandaşlar için tehlikeli oluşturuyor. Çevre sakinlerini durumun kazaya neden olabileceğini belirterek, beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla ağacın köklerinden tamamen ayrılıp yola düşme ihtimaline karşı endişeli olduklarını belirtirken yetkililerden konu ile ilgili önlem almalarını istedi. - AYDIN