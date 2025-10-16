Aydın'da Kız Arkadaşının Ailesi Tarafından Darp Edilerek Bıçaklanan Genç Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs kız arkadaşının abisi ve kuzenleri tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklandı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden ağabey tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G., kız arkadaşının abisi ve kuzenleriyle buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.G. isimli şahıs H.T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından darp edilerek bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın şüphelisi 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Öte yandan şahısların olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Ağabey tutuklandı

Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden kız kardeşinin sevgilisini bıçaklayan H.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN