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Aydın'da Kimyasal Sızıntı İhbarında Risk Tespit Edilmedi

Aydın'da Kimyasal Sızıntı İhbarında Risk Tespit Edilmedi
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kömür maden sahasında yapılan kimyasal sızıntı ihbarı üzerine AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir risk bulunmadığı belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür maden sahasında kimyasal sızıntı ihbarı üzerine AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir riske rastlanmadı.

Olay, Efeler ilçesi Sıralılar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kömür madeni sahasında kimyasal sızıntı olduğu iddia edildi. Gelen ihbar üzerine AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, kömür madenine ait atık alanında içten yanma neticesinde çıkan dumanın olduğu bölgede ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde ortaya çıkan karbon monoksit gazının insan sağlığını olumsuz etkileyecek dozda olmadığı tespit edildi. Alanın risk barındırmadığı tespit edilirken, ekipler gerekli önlemleri aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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