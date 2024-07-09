Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 11 yıl 11 ay 9 gün, 4 yıl 6 ay ve 11 yıl 24 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde suçluların yakalanması amacıyla ortaklaşa gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 'askeri ceza kanununa muhalefet' ve 2 dosya ile 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 11 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. yakalandı. Aynı mahallede devam eden çalışmalarda 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Öte yandan Davutlar Polis Merkez Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda ise 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek kullanmak veya bulundurmak', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 2 dosya ile 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 24 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. isimli şahıs Davutlar Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title