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Aydın'da Kenevir Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı, 85 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kenevir bitkisi eken 2 şüpheli yakalandı ve 85 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kenevir bitkisi eken 2 şüpheli yakalanırken, 85 kök kenevir ele geçirildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde kırsaldaki araziye uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi eken M.S. ve Ü.M. isimli 2 şüpheli şahıs, düzenlenen baskınla yakalandı. Bölgede yapılan aramada 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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