Aydın'da kendisini denetçi olarak tanıtan şahıs tutuklandı - Haberler

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Aydın'da kendisini denetçi olarak tanıtan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da kendisini denetçi olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Aydın Devlet Hastanesi'ne gelerek kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan sahte denetçi, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Devlet Hastanesi'ne gelerek kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan sahte denetçi, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Nisan tarihinde Aydın Devlet Hastanesi'ne gelen M.E. kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtıp hastanede dolaşmaya başladı. İddiaya göre M.E. nin bazı hastane çalışanlarına para karşılığı daha iyi mevkilerde görevlendirme taahhüdünde bulunması üzerine hastane yönetimi durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletti. Yapılan incelemede M.E.'nin sağlık çalışanı olmadığı tespit edilince, polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.E. sevk edildiği mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın'da kendisini denetçi olarak tanıtan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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