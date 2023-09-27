Aydın'da Kebapçıya Hırsızlık Şoku

Aydın'ın Efeler ilçesinde aynı cadde üzerindeki dükkanlara 1 ayda 4 kez hırsız girdi. Son olarak bir kebapçı işletmesine giren hırsızlar, kasadaki paraları ve telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aynı cadde üzerindeki dükkanlara 1 ayda 4 kez hırsız girdi. Son olarak bir kebapçı işletmesine giren hırsızlar, kasadaki paraları ve telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kebapçı salonunda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hırsızlık olayı yaşandı. Dükkanın vitrin bölümündeki sürgülü camı açan şüpheliler, işyerine girerek, kasada bulunan bir miktar para ile telefonu çaldı. Sabah saatlerinde işyerine gelen işyeri sahibi ise dükkanının camının açık olduğunu görünce şok yaşadı. İşyerine hırsızın girdiğini fark eden işyeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kebapçı dükkanına yakın bir başka şarküteri dükkanına da 1 ayda 3 kez hırsız girdiği öğrenildi. Bir ayda toplam 4 kez hırsızlık olayının geldiği bölgedeki esnaflar ise yetkililerden destek istedi. - AYDIN