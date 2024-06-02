Aydın'da Kaynak Yaparken Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde bahçe çardağında kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kuruköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki demir çardağa kaynak yapan Kader Özen (38) elektrik akımına kapıldı. Özen'in elektrik akımına kapıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özen'i ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Özen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN