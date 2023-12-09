Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kayıt Dışı Konaklama ve Araç Kiralama Firmalarına 2 Milyon TL Cezası

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'da 2023 yılı içerisinde kayıt dışı geçici konaklama ve araç kiralama yapan firmalara toplamda 2 milyon 621 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da 2023 yılı içerisinde kayıt dışı geçici konaklama ve araç kiralama yapan firmalara toplamda 2 milyon 621 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü geçici konaklama tesisi ve araç kiralaması yapan firmalara yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 9 Aralık günü kiralık araç firmaları ve günübirlik kiralık evlere yönelik il genelinde 50 ekip ve 168 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyete bulundukları tespit edilen günü birlik ev kiralayan iş yerlerine toplamda 184 bin 332 TL para cezası uygulandı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de 2023 yılında günü birlik konaklama tesislerinde yapılan denetimlerde toplam 129 bin 894 TL para cezası yazılırken, il genelinde ise 2023 yılında yapılan kontrollerde günü birlik konaklama tesisleri ve kiralık araç işi yapan firmalara toplam 2 milyon 621 bin 223 TL para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Aydın Yerel Haberler 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title