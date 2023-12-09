Aydın'da 2023 yılı içerisinde kayıt dışı geçici konaklama ve araç kiralama yapan firmalara toplamda 2 milyon 621 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da Kayıt Dışı Konaklama ve Araç Kiralama Firmalarına 2 Milyon TL Cezası

Aydın'da 2023 yılı içerisinde kayıt dışı geçici konaklama ve araç kiralama yapan firmalara toplamda 2 milyon 621 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü geçici konaklama tesisi ve araç kiralaması yapan firmalara yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 9 Aralık günü kiralık araç firmaları ve günübirlik kiralık evlere yönelik il genelinde 50 ekip ve 168 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyete bulundukları tespit edilen günü birlik ev kiralayan iş yerlerine toplamda 184 bin 332 TL para cezası uygulandı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de 2023 yılında günü birlik konaklama tesislerinde yapılan denetimlerde toplam 129 bin 894 TL para cezası yazılırken, il genelinde ise 2023 yılında yapılan kontrollerde günü birlik konaklama tesisleri ve kiralık araç işi yapan firmalara toplam 2 milyon 621 bin 223 TL para cezası uygulandı. - AYDIN