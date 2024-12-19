Aydın'da Kayıp Zihinsel Engelli Kısa Sürede Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir kişi, jandarma ekiplerince kısa sürede bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zihinsel engelli olduğu öğrenilen 53 yaşındaki E.G., akşam saatlerinde evine geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan detaylı araştırma sonucu kayıp şahıs, aynı mahallede bir zeytinlik alanda kısa sürede bulunarak sağlıklı bir şekilde akrabalarına teslim edildi. - AYDIN