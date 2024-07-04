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Aydın'da Kaybolan Küçükbaş Hayvan Sahibine Teslim Edildi

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında başıboş olarak bulunan küçükbaş hayvan, yapılan araştırma sonucu sahibi bulunarak teslim edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında başıboş olarak bulunan küçükbaş hayvan, yapılan araştırma sonucu sahibi bulunarak teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dedeler Mahallesi Kuyucak-Tavas D-585 Karayolu'nda devriye faaliyeti yürütürken başıboş küçükbaş hayvan buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda hayvanın sahibi tespit edilerek kayıp hayvan sahibine teslim edildi. Bölge halkı da dikkati sayesinde hayvanın sahibine güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan jandarma ekiplerine duyarlı ve özverili çalışması için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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