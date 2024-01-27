Aydın'da Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulundu.

Olay, Çine ilçesi Alabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede hayvancılık yapan bir şahsın Eskiçine Mahallesi Asar mevkiindeki arazide bulunan 3 adet büyükbaş hayvanı kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda kayıp hayvanlar, belirtilen bölgede bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca ekipler, hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. - AYDIN