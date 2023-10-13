Aydın'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan ve 3 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan ve 3 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hamidabat Mahallesi'nde hakkında Çine İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, kasten yaralama suçundan 3 yıl 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.D. 'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN