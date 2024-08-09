Aydın'da Kasten Öldürmek Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürmek suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT Timi tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından 'kasten adam öldürmek' suçundan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN