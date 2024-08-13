Aydın'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs Çine ilçesi Ovacık Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN