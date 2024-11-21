Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince İsabeyli Mahallesi'nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet kapsamında yapılan kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan Ş.B.'nin (34) 'kasten öldürme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN