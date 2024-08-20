Aydın'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde " Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN