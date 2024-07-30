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Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan 11 Katil Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri üç ay boyunca yaptıkları çalışmalarda kasten öldürme suçundan aranan 11 katili yakaladı. Jandarma ekipleri, koordineli ve planlı faaliyetlerle failleri tek tek yakaladı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri yaklaşık üç ay boyunca yaptıkları çalışmalarda kasten öldürme suçundan aranan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 katili yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan şahıslara yönelik 07 Mayıs 2024 tarihinden itibaren koordineli ve planlı faaliyetlere başladı. Olayları titizlikle inceleyen jandarma ekipleri failleri tek tek yakaladı. Yapılan çalışmalarda nitelikli şekilde kasten öldürme suçundan aranan ve müebbet hapis cezası bulunan N.C., Kasten öldürme suçundan aranan ve 22 Yıl 4 Ay hapis cezası bulunan A.Ö., 22 yıl hapis cezası bulunan İ.S., 21 Yıl 8 Ay hapis cezası bulunan V.Ö., 20 Yıl hapis cezası bulunan Y.Y., 18 Yıl, 6 Ay hapis cezası bulunan A.G., 10 yıl hapis cezası bulunan E.K., 6 Yıl, 1 Ay hapis cezası bulunan H.K., 3 Yıl, 9 Ay hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahıs, çocuğu veya Beden veya Ruh Bakımı'ndan Kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme suçundan aranan ve 3 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan A.Ç. ile kasten öldürme suçundan aranan ve 3 Yıl, 1 Ay hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıslar bulundukları yerlerde yakalandı. 11 hükümlü adli işlemelerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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