Aydın'da kasksız ve ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayarak devrilen motosikletten düşen kasksız ve ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Davutlar Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.E. (14) kontrolündeki motosiklet Sanayi Sitesi önünde kontrolden çıktı. Ehliyeti bulunmayan ve kask takmayan sürücü metrelerce sürüklenen motosikletten düşerek başını yere vurup ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN