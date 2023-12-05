Aydın'da Kasım Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 461 Araç Trafikten Men Edildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kasım ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 71 bin 4 araç kontrol edilirken, 461 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 2 bin 860 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 60 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kasım ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerine 71 bin 4 araç kontrol edilirken, 461 araç ise trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde trafik faaliyetlerine yönelik 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 71 bin 4 araç kontrol edilirken, 52 bin 199 araç da sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonrasında 17 araç yakalanırken, 461 araç da trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 860 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 60 sürücünün ehliyetine el koyuldu, 226 sürücü ise trafikten men edildi.

Ayrıca 922 okul servisi kontrol edilirken, 2 servis sürücüsüne de işlem yapıldı. Yapılan emniyet kemeri kontrollerinde ise 41 bin 846 kişi kontrol edildi, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 267 sürücüye işlem yapıldı. Trafik bilincinin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen 187 seminerde 5 bin 199 sürücüye ve 4 bin 275 öğrenciye eğitim verildi. Öte yandan denetimlerde 35 bin 832 şahsın sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 34 şahıs yakalandı. - AYDIN