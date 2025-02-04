Aydın'da Kamyonun Otomobile Çarpması Sonucu Kaza

Aydın'ın İncirliova ilçesinde önündeki otomobille çarpışan bir kamyon, ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İncirliova ilçesi Kızılcaköy-Acarlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinden İncirliova istikametine seyir halinde olan bir kamyon, Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında önündeki trafiğin sıkışması üzerine araçlara çarpmamak için yolun kenarına direksiyonu kırdı. Son anda önündeki otomobille çarpışan kamyon, yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpıp durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN