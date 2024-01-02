Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 US 524 plakalı kamyonet ile 09 NG 238 plakalı otomobil bulvar üzerinde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir kişiyi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangın ihtimaline karşı karşı önlem alırken, yaralı otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN