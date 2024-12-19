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Aydın'da Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı

Aydın'da Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralı bir kadın, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı kadın ise ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'nde (ASTİS) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gıdacılar Çarşısı'ndan çıkış yapan A.G. idaresindeki 09 FA 457 plakalı kamyonet, Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi girişinde bir anda önüne direksiyonu kıran R.A. idaresindeki 09 RP 515 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan N.G. adlı kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yaralı kadını ayağının sıkıştığı alandan kurtarmak için yapılan çalışmalara çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yaralı kadın, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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