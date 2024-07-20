Aydın'da Kaldırımda Bulunan Ağacın Dalı Kırılarak Düştü, Bir Kadın Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda bulunan bir ağacın dalının kırılarak düşmesi sonucu yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan ağacın dalı kırılarak yola düştü. Yoldan geçen bir kadın devrilen ağacın dalları altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kadını ağacın altından kurtarmak için çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım etti. Çalışmalar sonucunda ağacın altından kurtarıldı. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN