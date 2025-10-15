Haberler

Aydın'da Kahvehanede Bıçaklama Olayı

Aydın'da Kahvehanede Bıçaklama Olayı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kahvehanede iki kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüşerek bıçaklama olayına yol açtı. E.K. isimli şahıs bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kahvehanede 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, kahvehane önünde 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede oturan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, kahvehane önünde E.K. isimli şahıs, H.T. tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
