Aydın'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Aydın'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kazaya jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Bozdoğan - Yatağan karayolu üzeri Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. idaresindeki 09 E 4199 plakalı otomobil Bozdoğan'dan Yatağan ilçesi istikametine doğru seyir halinde iken karşı istikametten gelen B.E. yönetimindeki 09 AK 571 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G, B.E. ve G.E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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