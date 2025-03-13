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Aydın'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Aydın'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada iki araç kafa kafa çarpıştı. 3 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpışırken, kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Dalama Mahallesi Yeniköy karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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