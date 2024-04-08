Aydın'da Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kızılcaköy Mahallesi semt pazarında kadın vatandaşlar ziyaret edildi. Kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, elektronik kelepçe konularında bilgilendirme yapılırken telefonlarına KADES Uygulaması indirildi. Öte yandan durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtan jandarma ekipleri kadınlardan anlatılan konularla ilgili gelen soruları cevapladı. - AYDIN