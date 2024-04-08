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Aydın'da Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kızılcaköy Mahallesi semt pazarında kadın vatandaşlar ziyaret edildi. Kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, elektronik kelepçe konularında bilgilendirme yapılırken telefonlarına KADES Uygulaması indirildi. Öte yandan durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtan jandarma ekipleri kadınlardan anlatılan konularla ilgili gelen soruları cevapladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Efeler KADES Aydın Güvenlik 3.Sayfa Kadın Güncel Haberler

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