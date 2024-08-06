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Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 79 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 7 ayda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yüklü miktarda da kaçak ürün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 7 ayda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yüklü miktarda da kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılı ilk yedi ayında Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak icra edilen 79 operasyonda, 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda 2 ton 100 kilogram litre akaryakıt, 1 ton 848 litre alkollü içki, 9 bin 142 paket sigara 1 milyon 698 bin 636 adet makaron, 12 ton 970 kilogram tütün ve 482 adet tarihi eser ve sikke ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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