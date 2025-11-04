Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 260 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 260 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi üzerindeki bir adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 260 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 790 adet kesilmiş bandrol ile 1 adet sigara paketleme makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak Y.F. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı. - AYDIN