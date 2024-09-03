Aydın'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerine yapılan baskında çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde F.B. isimli şahsın işyerinde kaçak sigara ve elektronik sigara bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, işyerine baskın yaptı. Yapılan aramada 67 adet elektronik sigara, 21 adet elektronik sigara likiti, bin 200 adet ısıtılmış sigara, 400 paket bandrolsüz kaçak sigara, bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin adet boş makaron, 19 paket kaçak kıyılmış tütün, 280 adet 50 gram nargile tütünü ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan F.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN