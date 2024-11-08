Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 65 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmalar sonunda 65 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir ikamet ve eklentisinde yapılan aramada 2 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 52 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 8 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron, 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 65 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN