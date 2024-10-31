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Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Milyon 150 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Milyon 150 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. E.A. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 210 bin adet makaron ve diğer kaçak malzemeler bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, yaklaşık 2 milyon 150 bin lira değirinde kaçak tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Efeler ilçesinde bandrolsüz tütün sarımı yapan E.A. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 210 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 bin adet boş makaron, 1 kilo 500 gram tütün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 300 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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