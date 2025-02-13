AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Aydın'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Aydın'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi. Aramalar sonucunda üç kişi yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Zafer, Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahalelerinde bulunan işyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramada farklı markalarda, 1040 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet elektronik sigara, 70 adet gümrük kaçağı puro, 14 litre alkollü içki ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda M.A., Ö.A. ve B.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında kaçakçılık suçlarından yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
img

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
img

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında dikkat çeken detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi

Günün kahramanı Diyarbakır'dan

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.