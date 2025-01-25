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Aydın'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Aydın'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 365 paket gümrük kaçağı sigara, 12 adet elektronik sigara ve 55 adet puro ele geçirildi. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 adet elektronik sigara, gümrük kaçağı 365 paket sigara ile 55 adet puro ele geçildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve organize suçlara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Zafer ve Ata Mahallesi'nde bulunan işyeri ve eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda; 365 paket gümrük kaçağı sigara, 12 adet elektronik sigara, 55 adet gümrük kaçağı puro ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan İ.Ü. ve Z.U. şahıslar hakkında da 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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