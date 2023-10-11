Aydın'da Kaçak Sigara ve Cinsel Gücü Arttırıcı Ürün Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla kaçakçılara göz açtırmıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla kaçakçılara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve cinsel gücü arttırıcı ürün satan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda; 55 paket gümrük kaçağı sigara, 38 adet gümrük kaçağı puro, 15 paket doldurulmuş makaron, 14 adet elektronik sigara, 57 adet cinsel gücü arttırıcı ürün, 37 adet elektronik sigara likidi ve 55 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. İş yeri sahibi E.S. ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN