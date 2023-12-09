Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, kaçak sigara ve alkol ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Kaçak Sigara ve Alkol Operasyonunda Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan kaçak sigara ve alkol operasyonlarında çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında il genelinde sigara ve alkol kaçakçılığına yönelik, 10 operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 249 kilogram kıyılmış tütün, 23 bin 658 adet içi doldurulmuş makaron,

74 bin 486 adet makaron, 68 paket sigara, 47 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma makinesi, 131 adet pro sigara, 229 adet kaçak içki, 168 adet etil/metil alkol, 3 adet elektronik terazi ele geçirildi. - AYDIN