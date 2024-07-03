Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 60 Kilogram Tütün ve 360 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 60 kilogram kıyıma hazır tütün ve 360 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik çalışmada; kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen H.T. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 60 Kilogram kıyıma hazır tütün 360. bin adet boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN