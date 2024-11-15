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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 55 Bin Adet Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 55 Bin Adet Ele Geçirildi
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Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 55 bin adet bandrolsüz sigara ve çeşitli kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 55 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik 13-14 Kasım 2024 günü yapılan çalışmalar kapsamında kaçak sigara satışı yapan C.K. ve A.D. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda C.K.'nın evinde ve A.D.'nin aracında yapılan aramalarda; 55 bin adet bandrolsüz sigara, 1 adet ambalaj makinesi, 11 kilogram bandrolsüz tütün, 6 bin adet boş makaron, 15 adet sigara sarma makinesi, 400 paket çarşaf kağıt, 8 paket pamuk makaron ucu ve 1 adet terazi ele geçirildi. C.K. ve A.D. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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