Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 670 Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma ekiplerince bir işyerine yapılan baskında 5 bin 670 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde Y.A. isimli şüphelinin bandrolsüz sigara sattığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri işyerinde ve eklentilerinde yaptığı aramalarda 5 bin 670 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 32 bin 600 adet boş makaron, 27 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara alışverişine ait veresiye defteri ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN