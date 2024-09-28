Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 44 Bin Makaron ve 10 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 44 Bin Makaron ve 10 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan iki şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 44 bin makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 24 bini boş, 20 bini doldurulmuş olmak üzere toplamda 44 bin makaron ile 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçak sigara ve uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinde kaçak sigara sattığı tespit edilen İ.İ. ve Y.İ. isimli şüphelilerin işyerine ve ikametlerine Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 20 bin adet içi doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Y.İ. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ayrıca 350 gram kubar esrar da ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Karacasu Makaron

İsrail saldırılarında Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

Nasrallah öldü mü? Resmi ajans haberi böyle duyurdu

 Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });