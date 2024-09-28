Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 44 Bin Makaron ve 10 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 24 bini boş, 20 bini doldurulmuş olmak üzere toplamda 44 bin makaron ile 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçak sigara ve uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinde kaçak sigara sattığı tespit edilen İ.İ. ve Y.İ. isimli şüphelilerin işyerine ve ikametlerine Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 20 bin adet içi doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Y.İ. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ayrıca 350 gram kubar esrar da ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN