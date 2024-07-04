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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 29 Bin 120 Adet Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen bir şüpheli yakalanırken, 29 bin 120 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen bir şüpheli yakalanırken, 29 bin 120 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen R.T. isimli şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 29 bin 120 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına R.T. hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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