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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 249 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 63 bin 400'ü doldurulmuş 186 bini boş olmak üzere toplamda 249 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak sigara üretimi için kullanılan malzemeler de bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 63 bin 400'ü doldurulmuş 186 bini boş olmak üzere toplamda 249 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde kaçak sigara sattığı tespit edilen G.A. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 63 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 186 bin adet boş makaron, 150 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresörlü sigara sarma makinası, 3 adet elektronik sigara sarma makinası, 1 adet kompresör ve 30 kg nargile tütünü ele geçirilirken, G.A. gözaltına alındı. Ele geçen kaçak malzemelerin yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL olduğu değerlendirilirken, yapılan arama faaliyeti esnasında sigara üretimi yapılan odanın boş yumurta kartonları ile ses yalıtımı yapılarak izole edildiği de tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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