Aydın'da kaçak sigara operasyonu: 115 paket tütün ve 1 tabanca ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şüphelinin iş yerine düzenlen operasyon çerçevesinde 20'li paketler halinde 115 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 1 adet tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şüphelinin iş yerine düzenlen operasyon çerçevesinde 20'li paketler halinde 115 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 1 adet tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara imalatçılarına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik koordineli çalışmada Esentepe Mahallesi'nde O.B. isimli şüpheliye ait işyerinde yapılan arama sonucunda 20'li paketler halinde 115 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN