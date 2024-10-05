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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, piyasa değeri 1 milyon 60 bin TL olan kaçak sigara ve üretim malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 60 bin TL olan kaçak sigara ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ve uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesinde A.T. ve N.C. isimli şüphelilerin kaçak sigara ürettiği ve sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şüphelilerin ikametinde yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 60 bin TL olan 2 adet elektrikli sigara sarma makinası, 90 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 120 bin adet boş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 980 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Germencik Güvenlik Jandarma Politika Ekonomi 3-sayfa Hukuk

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